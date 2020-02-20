رياضة | ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربات جزاء - مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر - ركلات الجزاء الترجيحية الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الأهلي والزمالك، عندما يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره الزمالك في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ، في إطار نهائي كأس السوبر المصري.

- موعد مباراة الأهلي والزمالك لمشاهدتها عبر كورة أونلاين ALahly ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة الأهلي والزمالك، في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات، والسادسة مساءًا بتوقيت تونس، والخامسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

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- كورة جول ALahly KORAGOAL القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي والزمالك حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة أون سبورت وتاليم سبورت وأبو ظبي الرياضية، في قمة منافسات كأس السوبر المصري، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة المصرية.

- يلا شوت Yalla Shootمباراة الأهلي والزمالك

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الأهلي والزمالك للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.