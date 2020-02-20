رياضة | كهربا يشتبك مع طارق حامد في لقطة مثيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يشتبك مع طارق حامد في لقطة مثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتبك محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، مع لاعبي الزمالك خلال المباراة المقامة بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية الشقيقة، في بطولة السوبر المصري.

وبعد نزول كهربا إلى أرض الملعب بدلا من حسين الشحات، اشتبك مع لاعبي الزمالك وهو ما اضطر طارق حامد إلى الاشتباك باليد مع لاعب الأهلي، وتدخل النيجيري جونيور أجاي، الذي نال الكارت الأصفر مع طارق حامد.

ويمتلك الأهلي في دولاب بطولاته 11 لقبا لبطولة السوبر المصري، ويسعى لإضافة اللقب الثاني عشر، أمام الزمالك فله ثلاثة ألقاب ويقاتل من أجل إضافة اللقب الرابع أمام الغريم التقليدي نادي القرن الإفريقي.