رياضة | القضاء يلاحق رئيس باريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء يلاحق رئيس باريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتهم القضاء السويسري اليوم الخميس، الرئيس القطري لنادي باريس سان جرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، والأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم الفرنسي جيروم فالك، في قضية فساد متعلقة بمنح حقوق بث تلفزيوني لمسابقات كروية.

وقال مكتب المدعي العام السويسري في بيان أن الشخصين "على علاقة بعملية منح حقوق بث لعدة نسخ من بطولتي كأس العالم وكأس القارات".