رياضة | التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من قمة الأهلي والزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من قمة الأهلي والزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من قمة الأهلي والزمالك المقامة على ستاد محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي في نهائي كأس السوبر المصري.

بدأ السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول، وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج ومحمد محدي "أفشة" وثلاثي الهجوم حسين الشحات وجيرالدو دا كوستا وجونيور أجاي.

أما الزمالك فدفع الفرنسي باتريس كارتيرون بنفس تشكيل الفريق الأبيش في السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والمكون من محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمود حمدي "الونش" ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد.

بدأ اللقاء بفاعلية هجومية من الفريق الأحمر حيث تسلم حسين الشحات الكرة من الناحية اليمنى ومرر الكرة عرضية داخل منطقة الجزاء بعيدة عن رأس محمد "أفشة".

وفي الدقيقة الرابعة نجح جونيور أجاي قي قطع الكرة على حدود منطقة جزاء الزمالك لينفرد بمحمد أبو جبل حارس الزمالك الذي تألق في التصدي للكرة وتصل لجيرالدو ليسددها بعيدة بسنتيمترات قليلة عن مرمى الفريق للأبيض وتضيع فرصة خطيرة للمارد الأحمر لإحراز الهدف الأول.

واستمرت سيطرة الأهلي على مجريات اللقاء ليسدد عمرو السولية كرة قوية من خارج حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثامنة ليتصدى لها محمد أبو جبل.

وفي الدقيقة التاسعة كانت أول المحاولات الهجومية للزمالك حيث سدد مصطفى مصطفى محمد كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر لمحمد الشناوي حارس الأهلي، ثم تسديدة قوية أخرى من نفس اللاعب لكنها وجدت نفس مصير سابقتها وتضيع فرصة خطيرة للفريق الأبيض.

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ومن عمل جماعي بين حسين الشحات وجونيور أجاي وصلت الكرة للشحات الذي مرر كرة عرضية في الدقيقة ١٢ لتصل لجيرالدو الذي سددها داخل الشباك لكن حكم اللقاء النرويجي سيفين أودفار موين لم يتحسب الكرة هدفًا لوقوع حسين الشحات في مصيدة التسلل.

وشن الأنجولي جيرالدو دا كوستا هجمة من الناحية اليسرى ومرر الكرة داخل منطقة جزاء الزمالك ليبعدها محمود علاء عن منطقة جزاء فريقه، قم يعود جيرالدو ويسدد كرة أخرى بعيدة تمامًا عن مرمى محمد أبو جبل.

وفي الدقيقة ١٨ مرر حسين الشحات كرة عوضية متقنة داخل منطقة جزاء الزمالك ليقابلها جيرالدو دا كوستا برأسه أعلى عارضة أبو جبل ويضيع فرصة خطيرة للأهلي في اللقاء.

وواصل الفريق الأحمر هجومه على مرمى الزمالك بعدما قطع لاعب الوسط المالي أليو ديانج الكرة على حدود منطقة جزاء الفريق الأبيض في الدقيقة ٢٨ ليسددها مقتنة وتمر بسنتيمترات قليلة عن القائم الأيسر لمحمد أبو جبل في محاولة خطيرة للأهلي على مرمى الزمالك.

وخطف جونيور أجاي الكرة من محمد عبد الشافي في الدقيقة ٣٢ ليسددها بجوار القائم الأيسر لأبو جبل، ثم تسديدة أخرى من جيرالدو ضعيفة في يد حارس الزمالك.

ووصلت الكرة لأحمد سيد "زيزو" في الدقيقة ٣٦ سددها ضعيفة في يد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي.

وهدأ إيقاع اللعب في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط لينتهي على واقع التعادل السلبي بدون أهداف.