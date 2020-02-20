شكرا لقرائتكم جماهير الأهلي: البطل حيت يسقط مرة يرد الدين بطريقة مرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفعت جماهير الأهلي خلال مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي تجمع الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي الإماراتية، لافتة كتب عليها " البطل حيت يسقط مرة يرد الدين بطريقة مرة".

إنتهى الشوط الاول من مباراة الأهلي والزمالك المقامة حالياً بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي في بطولة السوبر المحلي بالتعادل السلبي، ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي، على معلول ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، محمد هانى ، ديانج ، عمرو السولية ، حسين الشحات ،قفشة ، جيرالدو واجايى.

فيما يضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمد أبو جبل، حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، مصطفي محمد – اشرف بن شرقي ويوسف أوباما

جاءت بداية المباراة حماسية للغاية من جانب الفريقين وأن كانت الأهلي هو الأخطر مع الدقائق الأولى بفضل النشاط الواضح للرباعي الهجومي قفشة والشحات وجيرالدو وأجاي ولعب الشحات كرة عرضية خطرة لكن تأخر قفشة في إستلامها قبل أن تشهد الدقيقة الثامنة أخطر فرصة عن طريق أجاي وجيرالدو أهدر الأخير فرصة تسجيل هدف التقدم بعدما تلقي تمريرة عرضية وفشل في إيداعها داخل الشباك.

بمرو الوقت نشط أداء الزمالك ونجح مصطفى محمد في تسديد أكثر من كرة على مرمى محمد الشناوي ، قبل أن يلغي الحكم النرويجى سيفين أودفار هدفاً للأهلي سجله جيرالدو في الدقيقة 12 بداعي التسلل.

نشط أداء الفريقين وزادت الخطورة على مرمى الفريقين بفضل تحركات الخط الهجومي وأـن كانت الأفضلية مازالت للأهلي فيما لعب الأبيض على الهجمة المرتدة التي مثّلت خطورة إلى حد ما على مرمى محمد الشناوي.

Advertisements

حاول الأهلي التسجيل من التسديدات بعيدة المدى عن طريق قفشة والسولية لكنها إفتقدت الخطورة وسدد ديانج كرة قوية في الدقيقة 29 لكن الكرة مرت بجوار القائم بسنتيمترات.

أنحصر اللعب وسط الملعب عدة دقائق وهدأت المباراة لتقل الخطورة على مرمى الفريقين رغم سيطرة الأهلي على أجواء هذا الشوط وتعرض قفشة لأصابة قبل ينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".