شكرا لقرائتكم الزمالك يهزم الأهلي بضربات الترجيح ويجمع بين "سوبرين" في اسبوع واحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توّج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلي بعد فوزه على الاهلي بضربات الجزاء الترجيحية 4/3 بعد انتهاء المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالتعادل السلبي.

سجل للأهلي ، على معلول ، عمرو السولية ،محمود متولي ، وسجل للزمالك ، محمود علاء ،فرجاني ساسي ، طارق حامد فيما أهدر أشرف بن شرقي من الزمالك ومحمد هاني وبادجي من الأهلي

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وضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي، على معلول ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، محمد هانى ، ديانج ، عمرو السولية ، حسين الشحات ،قفشة ، جيرالدو واجايى.

فيما ضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمد أبو جبل، حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، مصطفي محمد – اشرف بن شرقي ويوسف أوباما.

شهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلي على الشوط الأول تقريباً فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثاني قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر.