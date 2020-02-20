شكرا لقرائتكم السوبر المصري.. للمرة الرابعة ينتهي كلاسيكو الأهلي والزمالك سلبيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل للمرة الرابعة ينتهي الكلاسيكو المصري سلبيا، في مواجهات الأهلي والزمالك بالسوبر المصري طوال تاريخ المسابقة.

وتعادل الأهلي والزمالك سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

وخلت البطولة من الأهداف خلال نسخها فى 2003 و2014 و2017 و 2019، وجميعها بين الأهلى والزمالك.

وسيحتكم الفريقين لضربات الترجيح للمرة الرابعة لحسم اللقب، خلال 7 مواجهات جمعتها على لقب السوبر.

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واعتمد السويسري رينيه فايلر على تشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، وفي الوسط كلا من، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي أفشة، ومهاجم وحيد هو النيجيري جونيور أجايي.

فيما دفع الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع، حازم امام، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي، وفي الوسط كلا من، طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد.

خاض الأهلي اللقاء باعتباره بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك السوبر كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.