شكرا لقرائتكم لحظة بلحظة.. الأهلى 3 × 4 الزمالك.. انتهت.. الزمالك بطل السوبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينشر "الخليج 365" لحظة بلحظة لأحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي تجمعهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي الإماراتية.

انطلاق المباراة



د 1.. ركلة حرة لصالح فريق الزمالك في منتصف الملعب بعد إعاقة من جيرالدو لمحاولة مرور أحمد سيد زيزو.

د 2 .. كرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليمين مرت إلى ركلة مرمى من الجهة المقابلة.

د 3.. تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق الزمالك في منتصف الملعب انتهت بركلة حرة لصالح فريق الأهلي في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد إعاقة من مصطفى محمد لرامي ربيعة. د 5.. انفراد تام من أجاي بمرمى محمد أبو جبل فصوب كرة أبعدها أبو جبل عن مرماه فردت إلى جيرالدو جهة اليسار فصوب كرة ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى. د 6.. كرة عرضية من محمد هاني من جهة اليمين أبعدها محمد عبد الشافي عن مناطق الخطورة. د7.. ضغط متقدم من لاعبي فريق الأهلي على حامل الكرة من لاعبي فريق الزمالك. د8.. حسين الشحات حاول المرور من جهة اليمين ولكن تدخل معه محمد عبد الشافي بشكل رائع وأبعد الكرة إلى رمية تماس. د 9.. تسديدة من عمرو السوليه من خارج منطقة الجزاء أمسك بها محمد أبو جبل من منتصف مرماه. د10.. تسديدة قوية من مصطفى محمد علت العارضة بقليل

د12.. الحكم النرويجى يلغى هدفا أهلاويا بداعى التسلل

د13.. ركلة حرة لصالح الاهلي في منتصف الملعب بعد إعاقة من طارق حامد لمحاولة مرور محمد مجدي أفشة.

د 14.. توغل رائع من جيرالدو ولكن محمود علاء تصدى لعرضيته ببراعة

د 16.. ركلة حرة لصالح فريق الزمالك في منتصف الملعب بعد إعاقة من عمرو السولية لمحاولة مرور أحمد سيد زيزو.

د 19.. كرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليمين قابلها جيرالدو برأسية من منتصف منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة.

د20.. تمريرات متالية بين أقدام لاعبي الأهلي في منتصف الملعب.



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د 22.. ركلة حرة لصالح فريق الأهلي في منتصف الملعب بعد تدخل عنيف للغاية على أقدام أليو ديانج مر بدون بطاقات.

د 24 .. ركلة حرة لصالح فريق الأهلي في منتصف ملعب الزمالك جهة اليمين نفذها علي معلول عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الزمالك ولكنها مرت من الجميع إلى ركلة مرمى.



الأهلي والزمالك (4)



د 28.. توقف المباراة لحظات لعلاج مجدى قفشة د 26.. ارتداد دفاعي من لاعبي فريق الزمالك وإعتماد تام على الهجمات المرتدة. د29.. تسديدة رائعة من أليو ديانج مرت إلى جوار القائم الأيسر لأبو جبل د31.. ركلة حرة لصالح فريق الأهلي في منتصف الملعب بعد إعاقة من أوباما لمحاولة مرور جيرالدو. د33.. تمريرة أمامية من عمرو السولية إلى علي معلول المنطلق جهة اليسار ولكن الكرة كانت طويلة للغاية فمرت إلى ركلة مرمى. د35 .. ركلة ركنية لصالح فريق الزمالك من جهة اليسار نفذها أحمد سيد زيزو عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة جزاء الأهلي ولكن أبعدها الدفاع عن مناطق الخطورة. د37.. تسديدة من أحمد سيد زيزو من يسار منطقة جزاء الاهلي أمسك بها الشناوي بثبات من يمين مرماه. د38.. ركلة حرة لصالح فريق الأهلي في منتصف ملعب الزمالك جهة اليسار نفذها علي معلول عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء ولكن أبعدها دفاع الزمالك عن مناطق الخطورة. د40.. ركلة حرة لصالح فريق الزمالك في منتصف الملعب بعد إعاقة من ياسر إبراهيم لمصطفى محمد. د42.. ركلة حرة لصالح فريق الزمالك في منتصف الملعب بغد إعاقة من رامي ربيعة لمصطفى محمد. د43.. تمريرة امامية من أليو ديانج إلى جيرالدو المنطلق جهة اليسار ولكن طالت الكرة من الأخير ومرت إلى ركلة مرمى, Advertisements د44.. تمريرة سيئة للغاية من اوباما إلى أحمد سيد زيزو جهة اليمين مرت إلى رمية تماس,

انتهاء الشوط الأول

د46 .. ركلة حرة لصالح فريق الأهلي في منتصف الملعب بعد إعاقة من حازم إمام لمحاولة مرور جيرالدو.

د 48.. نفذت الركلة الحرة عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء من علي معلول قابلها أجاي برأسية من منتصف منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.

د 50.. كرة عرضية من جيرالدو من جهة اليسار أبعدها دفاع الزمالك عن مناطق الخطورة.

د 51 ..انطلاقة من جيرالدو بهجمة مرتدة ولكنه سقط على حدود منطقة جزاء الزمالك بعد كرة مشتركة مع محمود حمدي ومرت الكرة إلى ركلة ركنية ولم يحتسب حكم اللقاء أخطاء.

د 52.. ركلة ركنية لصالح فريق الاهلي من جهة اليمين نفذها علي معلول عن طريق كرة إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها أبو جبل بشكل خاطيء ثم الدفاع عن مناطق الخطورة.

شكرا جروس

د 55 .. كرة عرضية سيئة للغاية من علي معلول من جهة اليسار وصلت سهلة إلى حوذة دفاعات الزمالك.

د 57.. تمريرة رائعة من مصطفى محمد إلى أوباما المنفرد بمرمى الأهلي جهة اليمين ولكن طالت الكرة من الأخير ووصلت سهلة إلى محمد الشناوي.

د 58.. ركلة حرة لصالح فريق الأهلي في منتصف الأهلي بعد إعاقة من مصطفى محمد لمحاولة مرور أليو ديانج.

د 60.. كرة عرضية من عبد الشافي من جهة اليسار أبغدها دفاع الأهلي إلى ركلة ركلة ركنية.

د 61.. نفذت الركلة الركنية عن طريق كرة عرضية إلى داخل منقطة الجزاء من أحمد سيد زيزو ولكن أبعدها دفاع الأهلي عن مناطق الخطورة.

د63.. امتلاك للكرة بين أقدام لاعبي الزمالك وتمريرات متتالية في منتصف الملعب.

د 66.. حسين الشحات حاول المرور داخل منطقة جزاء الزمالك ولكنه إختل توازنه وسقط وزالت الخطورة.

د67.. ارتفاع رتم المباراة حيث أصبحت سريعة وحماسية للغاية من لاعبي كلا الفريقين.

د70.. تبديل زملكاوى أول بخروج أوباما ونزول عبد الله جمعة.

د72.. كهربا يشارك بدلا من حسين الشحات فى أول تغيير أهلاوى.



خناقة فى السوبر

د74.. إنذار لكل من طارق حامد وأجايى بسبب المشادة بينهما.

د 76.. تمريرة أمامية سيئة للغاية من عمرو السولية مرت إلى رمية تماس.

د 77.. كرة عرضية من علي معلول من جهة اليسار أبعدها دفاع الزمالك عن مناطق الخطورة.

د79.. أليو بادجى يشارك على حساب أفشة.



كهربا وطارق حامد

د80.. أوناجم يشارك على حساب زيزو.

د84.. شيكابالا يشارك على حساب مصطفى محمد.

د86.. أمطار خفيفة تتساقط على ملعب محمد بن زايد.

د88.. محمود متولى يشارك بدلا من جيرالدو فى آخر تغييرات الأهلى.

شاهد حكام اللقاء بعلم الإمارات

ووقع الاختيار على الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ، ويعاونه ماجنوس لاندبرج ، و كيم توماس ، و تورى هانسن حكما رابعا



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ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".