شكرا لقرائتكم السوبر المصري.. فايلر أول مدرب أجنبي يخسر السوبر مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل بات السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، أول مدرب أجنبي يخسر السوبر مع الأهلي طوال تاريخ المسابقة التي انطلقت سنة 2001.

وتوج الزمالك بلقب السوبر المصري 2019 على حساب الأهلي بضربات الترجيح، بعد تعادل الفريقين سلبيا في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

واعتمد السويسري رينيه فايلر على تشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، وفي الوسط كلا من، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي أفشة، ومهاجم وحيد هو النيجيري جونيور أجايي.

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فيما دفع الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع، حازم امام، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي، وفي الوسط كلا من، طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد.

خاض الأهلي اللقاء باعتباره بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك السوبر كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.