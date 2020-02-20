السوبر المصري.. انتهاء لقاء الأهلي والزمالك بالتعادل السلبي وركلات الترجيح تحسم اللقاء

واصل فريقا الأهلي والنادي الزمالك التعادل السلبي لينتهي مباراة السوبر المصري المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد الإماراتي لتحسم ركلات الترجيح اللقاء بين الفريقين. شهدت مجريات اللقاء الثاني حصول جيرالدو على ركلة حرة بعد تعرضه إلى العرقلة من جانب طارق حامد وأرسلها داخل منطقة الجزاء يسددها آجاي إلى خارج مرمى النادى الزمالك فى الدقيقة 46. نجح ياسر إبراهيم فى الدقيقة 47 بإبعاد الكرة من أمام أحمد سيد زيزو إلى خارج الملعب ومرر جيرالدو كرة داخل منطقة الجزاء نجحت دفاعات الزمالك فى إبعادها إلى خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 48. Advertisements قاد جيرالدو فى الدقيقة 51 هجمة عنترية نجحت دفاعات الزمالك في إبعادها إلى ضربة ركنية ومنح الحكم النرويجي ضربة حرة بعد عرقلة أحمد سيد زيزو أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 52. حصل جيرالدو فى الدقيقة 55 على ضربة ركنية ومرر حسين الشحات فى الدقيقة 56 كرة نجحت دفاعات الزمالك فى إبعادها إلى رمية تماس وفشل يوسف أوباما فى الدقيقة 57 فى تسلم كرة داخل منطقة الجزاء وأهدر فرصة حقيقية لتهديد مرمى الأهلى. راوغ فرجاني ساسي فى الدقيقة 62 الخطوط الخلفية أمام منطقة الجزاء وسدد الكرة تصدى لها محمد الشناوى حارس الأهلي وهدد محمد هانى فى الدقيقة 63 كرة قوية تمر إلى جوار مرمى محمد أبو جبل حارس النادى الزمالك.

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