السوبر المصري.. تفاصيل خناقة كهربا وطارق حامد فى لقاء الأهلى والزمالك

شهدت مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري على استاد محمد بن زايد بالإمارات خناقة بين طارق حامد لاعب خط وسط الزمالك ومحمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي على أرض الملعب. واصل فريقا الأهلي والنادي الزمالك التعادل السلبي بعد مرور 75 دقيقة في مباراة السوبر المصري المقامة حاليا على ملعب محمد بن زايد الإماراتي. Advertisements شهدت مجريات اللقاء الثاني حصول جيرالدو على ركلة حرة بعد تعرضه إلى العرقلة من جانب طارق حامد وأرسلها داخل منطقة الجزاء يسددها آجاي إلى خارج مرمى النادى الزمالك فى الدقيقة 46. نجح ياسر إبراهيم فى الدقيقة 47 بإبعاد الكرة من أمام أحمد سيد زيزو إلى خارج الملعب ومرر جيرالدو كرة داخل منطقة الجزاء نجحت دفاعات الزمالك فى إبعادها إلى خارج منطقة الجزاء بالدقيقة 48. قاد جيرالدو فى الدقيقة 51 هجمة عنترية نجحت دفاعات الزمالك في إبعادها إلى ضربة ركنية ومنح الحكم النرويجي ضربة حرة بعد عرقلة أحمد سيد زيزو أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 52.

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