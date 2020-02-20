البرتغال تنهي استعداداتها لكأس أوروبا بمواجهتي سلوفينيا ومالطا

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اعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بان منتخبه الوطني سينهي استعداداته للدفاع عن لقبه بطلا لاوروبا في الكأس القارية المقبلة المقررة في اكثر من دولة اوروبية من 12 حزيران/يونيو الى 12 تموز/يوليو المقبلين، بخوض مباراتين ضد سلوفينيا ومالطا.

وسيتوجه المنتخب البرتغالي الى ليوبليانا لمواجهة سلوفينيا في 31 ايار/مايو في الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد السلوفيني قبل ان يستقبل مالطا في 9 حزيران/يونيو.

كما يخوض المنتخب البرتغالي مباراة ودية ضد اسبانيا على ملعب واندا متروبوليتانو في العاصمة الاسبانية مدريد.

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ويشارك المنتخب البرتغالي بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو قبل ذلك بدورة دولية تقام في قطر اواخر اذار/مارس المقبل حيث يواجه بلجيكا متصدرة التصنيف العالمي في 27 منه، وكرواتيا وصيفة مونديال روسيا 2018 في 30 منه في العاصمة القطرية الدوحة.

ويشارك في هذه الدورة ايضا منتخب سويسرا.

يذكر ان القرعة اوقعت البرتغال في مجموعة صعبة في النهائيات القارية الى جانب فرنسا بطلة العالم والمانيا المتوجة بموديال 2014 بالاضافة الى منتخب آخر سيحدد لاحقا.