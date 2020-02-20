سحب على 3 سيارات بين شوطي سوبر الأهلي والزمالك في أبو ظبي برقم التذكرة

أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك عن انه سيتم إهداء 3 سيارات للجماهير عن طريق القرعة، حيث سيتم الاختيار من بين أرقام التذاكر لجميع الحاضرين، كما سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالاستراحة بين الشوطين، وتسليم السيارات للفائزين بها عقب انتهاء المباراة مباشرة.

يشار أنه تم فتح أبواب استاد محمد بن زايد قبل انطلاق المباراة بـ5 ساعات، وتم غلق الأبواب مع انطلاق صافرة الحكم لبدء المباراة، حيث يدير لقاء السوبر اليوم الحكم النرويجي سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو “حكم رئيسي”، وميرو جرجيتش “حكم مساعد”.