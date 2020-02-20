المهاجم الجزائري بغداد بونجاح يتعرض للإيقاف شهرين لسوء السلوك

أصدر اليوم الخميس الاتحاد الأسيوي، قرارا بإيقاف المهاجم الجزائري بغداد وبنجاح، لاعب فريق السد القطري، لمدة شهرين، وجاء سبب الإيقاف لهجومه على حكم مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أسيا، أمام فريق الهلال السعودي الموسم الماضي، حيث ان بونجاح هاجم الحكم قائلا “تعرضنا لظلم تحكيمي كبير من الحكم العماني، أعتقد أن المباراة كانت كبيرة عليه، وكانت بحاجة لحكم ذو شخصية قوية وصارمة”.

وبسبب قرار الإيقاف الذي تعرض له لم يستطع المشاركة ضمن صفوف الفريق القطري، بالجولة الثالثة والرابعة، عن المجموعة الرابعة بمواجهتي العين الإماراتي، والمقرر لها يومي 3 من شهر مارس 2020 و6 من شهر أبريل القادم.

الجدير بالذكر أن السد القطري دوري أبطال أسيا الموسم الماضي، خسر على يد فريق الهلال السعودي،والذي توج بلقب البطولة.