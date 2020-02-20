شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يدعو لعدم التعصب بمباراة الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مدينة أبوظبى الإماراتية حاليا لقاء كرويا ساخنا بين قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك فى مباراة السوبر المصرى، على استاد محمد بن زايد، وفى ظل المواجهة الكروية القوية بين الفريقين، حرص الفنان الزملكاوى صلاح عبد الله، على تذكير الجماهير بضرورة الحفاظ على الروح الرياضية وعدم التعصب.

وفى تدوينة للنجم صلاح عبد الله، عبر حسابه على إنستجرام، قال "نتمناها مثيرة ممتعة رائعة تتجلى بروح رياضية عظيمة تنتهى بـِ مبروك للفائز وحظ أوفر للخاسر"، وكان ذلك تعليقًا على صورة نشرها تحمل شعار النادى الأهلى، ومكتوب عليها بعض أبياته الشعرية، التى قال فيها: "9 فبراير 2016.. ضد التعصب.. الأهلى كعبه عالى عالزمالك من زمان بس الكورة كالليالى ليس لها يا ناس أمان".

ويشار إلى أن جماهير الأهلى كانوا قد هتفوا، اليوم، لشهداء الزمالك فى الدقيقة 20 من زمن اللقاء المقام بين الفريقين حاليا على لقب السوبر المصرى، ولم تخلف الجماهير الحمراء عاداتها فى الاحتفاء بالشهداء الـ 20 من جماهير الزمالك، الذين راحوا ضحية الشغب فى الدفاع الجوى فى الثامن من فبراير عام 2014.

ويلتقى الأهلى والزمالك فى المباراة التى تجمع الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصرى والمقام على ملعب "محمد بن زايد" فى أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية، واعتمد السويسرى رينيه فايلر على تشكيل مكون من، محمد الشناوى فى حراسة المرمى، والرباعى على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، وفى الوسط كلا من، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدى أفشة، ومهاجم وحيد هو النيجيرى جونيور أجايى.

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فيما دفع الفرنسى باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، ورباعى الدفاع، حازم امام، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي، وفى الوسط كلا من، طارق حامد، فرجانى ساسي، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، ومهاجم وحيد هو مصطفى محمد.

يخوض الأهلى اللقاء باعتباره بطلا للدورى المصرى الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك السوبر كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.