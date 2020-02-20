شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو ..جماهير الاهلي تهتف لشهداء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هتفت جماهير الأهلي لشهداء الزمالك في الدقيقة 20 من زمن اللقاء المقام بين الفريقين حاليا على لقب السوبر المصري.

ولم تخلف الجماهير الحمراء عاداتها في الاحتفاء بالشهداء الـ 20 من جماهير الزمالك، الذين راحوا ضحية الشغب في الدفاع الجوي في الثامن من فبراير عام 2014.

ويلتقي الأهلي والزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.

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واعتمد السويسري رينيه فايلر على تشكيل مكون من، محمد الشناوي في حراسة المرمى، والرباعي على معلول، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد هانى، وفي الوسط كلا من، ديانج، عمرو السولية، حسين الشحات، جيرالدو، محمد مجدي أفشة، ومهاجم وحيد هو النيجيري جونيور أجايي.

فيما دفع الفرنسي باتريس كارتيرون بتشكيل مكون من، محمد أبو جبل في حراسة المرمى، ورباعي الدفاع، حازم امام، محمود الونش، محمود علاء، محمد عبد الشافي، وفي الوسط كلا من، طارق حامد، فرجاني ساسي، احمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، ومهاجم وحيد هو مصطفي محمد.

يخوض الأهلي اللقاء باعتباره بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك السوبر كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.