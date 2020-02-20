علق الكابتن حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، على تواجد الجماهير الراعي بملعب محمد بن زايد في دولة الإمارات العربية:" إنه يتمنى التواجد بملعب محمد بن زايد اليوم، بعد رؤية الأجواء بمدرجات ملعب المباراة الخاص بمواجهة الأهلي والزمالك في السوبر المصري".
وأَضاف غالي خلال حديثه بالاستوديو التحليلي الخاص بالمباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية: "اعتزلت منذ عامين ولأول مرة أتمنى التواجد في الملعب اليوم بسبب الأجواء".
ويخوض فريق الكرة بالقلعة الحمراء مباراة اليوم بصفته بطل الدوري المصري الموسم الماضي، فيما يلعب الزمالك اليوم لأنه حامل بطولة كأس مصر.
كانت هذه تفاصيل خبر حسام غالي بعد رؤية الجماهير:أول مرة منذ إعتزالي أتمنى التواجد في الملعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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