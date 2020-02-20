أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، التشكيل الذي سيخوض به مباراة السوبر التي تجمع الأهلي والزمالك بعد قليل علي ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي: حراسة المرمي : محمد أبو جبل خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي Advertisements خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو خط الهجوم : مصطفي محمد – اشرف بن شرقي – يوسف أوباما من ناحية أخرى شهد محيط ملعب الجزيرة الاماراتي "محمد بن زايد"، بيع تذاكر الدرجة الثالثة للزمالك في السوق السوداء ، ويتم بيع التذاكر بمبالغ تتراوح بين ٢٠٠ و٢٥٠ درهم إماراتي، رغم أن الدرجة الثالثة قيمة تذكرتها ٧٥ درهم فقط لا غير.

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كانت هذه تفاصيل خبر رسميًا.. تشكيل الزمالك أمام الأهلي.. مصطفي محمد في الهجوم وشيكابالا احتياطيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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