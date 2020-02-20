بث مباشر.. مباراة السوبر المصري بين «الأهلي والزمالك»

لقاء السوبر المصري نسخة (2018 - 2019).
المباراة ستقام على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث يشارك الأهلي باعتباره حامل لقب الدوري، في المقابل يخوض الزمالك السوبر نظرًا لتتويجه بلقب كأس مصر.
ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تذاع القمة عبر أربع قنوات (أون سبورت - تايم سبورت) - (أبو ظبي الرياضة الأولى والثانية والثالثة).
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