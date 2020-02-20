أولى جونار سولشاير يعلن قائمة مانشستر يونايتد أمام كلوب بروج البلجيكي بالدوري الأوربي

كشف النرويجى أولى جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي،عن القائمة التي سيخوض بها لقاء الليلة أمام مضيفه فريق كلوب بروج البلجيكي، ضمن ذهاب دور الـ32، من بطولة الدوري الأوروبى، والمقررة مساء اليوم الخميس بتمام الساعة الثامنة إلا خمس دقائق على ملعب “جان برايدال”.

وقد جاء تشكيل مانشستر يونايتد بلقاء اليوم كالتالي:

في حراسة المرمى: روميرو .

في خط الدفاع: دالوت، ماجواير، ليندلوف ، شو.

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في خط الوسط: ويليامز، ماتا، ماتيتش.

في خط الهجوم: لينجارد ، بيريرا، مارسيال.

حيث تقرر أن يقود هجوم الشياطين الحمر بمباراتهم أمام كلوب بروج البلجيكي النجم الفرنسي، انتونى مارسيال، بجانب خيسي لينجارد، ويشار أنه تم تحديد موعد مباراة الاياب للفريقين مساء الخميس الموافق 27 فبراير الجاري، على ملعب “أولد ترافورد”، معقل فريق مانشستر يونايتد.