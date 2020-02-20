50 مليون استرليني من يوفنتوس لضم بوجبا في الصيف

يسعي نادى يوفنتوس الإيطالي،باصرار كبير للحصول على خدمات النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد، عن طريق عرض مزدوج خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، جاء ذلك بحسب ما تم نشره بتقارير صحفية صن الإنجليزية.

والتي جاء خلال التقرير الذي نشرته أيضا بأن يوفنتوس رصد عرض بقيمة 50 مليون استرليني، وكذلك لاعب الوسط الويلزى أرون رامسي، مقابل حصوله على النجم الفرنسي بول بوجبا بالصيف، حيث أكدت كذلك على ان اليوفى مستعد للاستغناء عن نجمه الويلزى، والذي فشل في اثبات نفسه موسمه الأول مع فريق السيدة العجوز، بعد انضمامه الصيف الماضى من أرسنال، في صفقة انتقال حر، ول يستطع التأقلم مع الأجواء الإيطالية.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد الإسباني، يود هو الأخر في الحصول على خدمات بوجبا، وكان الصيف الماضي حاول الحصول على خدماته بقيمة 180 مليون يورو ولكن مسئولي مانشستر يونايتد، رفضوا العرض.