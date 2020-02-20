تشكيل الأهلي امام الزمالك بالسوبر المصري اليوم

كشف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي على تشكيل فريقه الأحمر والذي سيدخل به لقاء القمة اليوم أمام الزمالك بالسابعة مساءا، على ملعب محمد بن زايد في مدينة أبوظبي بدولة الإمارات.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الزمالك بالسوبر المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع : محمد هاني، وياسر إبراهيم، ورامي ربيعة،وعلي معلول.

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في خط الوسط : عمرو السولية، وحسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة، وأليو ديانج، وجيرالدو دا كوستا.

في خط الهجوم : جونيور أجاي.

ويدخل المارد الأحمر لقاء اليوم وهو يرغب بمواصلة سلسلة انتصاراته المحلية، حيث ان الفريق استطاع تحت القيادة الفنية لرينيه فايلر بالنجاح في تحقيق 15 انتصارًا متتاليًا في الدوري.