تشكيل الزمالك اليوم أمام الأهلي بالسوبر المصري

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق نادي الزمالك، عن التشكيل الذي سيدخل به لقائه في السوبر المصري نسخة (2018 – 2019)، أمام الأهلي حيث أن كارتيرون استقر على الاعتماد على التشكيل بعد مباراة الترجي التونسي الأخيرة والتي جاءت ضمن السوبر الأفريقي، وستقام مباراة القمة بمدينة أبو ظبي على على ملعب “محمد بن زايد” بالسابعة مساء اليوم.

وقد جاء قائمة تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي بالسوبر المصري كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

في خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود حمدي “الونش”، محمود علاء، حازم إمام.

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وسط ملعب دفاع: فرجاني ساسي، طارق حامد.

في خط وسط الهجوم: يوسف إبراهيم “أوباما”، أشرف بنشرقي، أحمد سيد “زيزو”.

في خط الهجوم: مصطفى محمد.