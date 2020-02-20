شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام : "مصطفي محمد ممكن ميكنشي كويس في مباراة السوبر " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حازم إمام قائد الزمالك السابق، أن مصطفى محمد مهاجم الأبيض قد لا يكون جيداً في مباراة السوبر المصري أمام الأهلي ، مشيراً إلي أن اللاعب مازال صغيراً .

وقال حازم إمام في في تصريحات لقناة أون سبورت: "مصطفى محمد مهاجم مميز ولكن مستواه تصاعدي" ، مشيراً إلي أن اللاعب قدم مستوي مميز أمام الترجي التونسي في السوبر الافريقي .

وأضاف حازم إمام : " لا أريد أن أحكم علي مصطفي محمد بمباراة اليوم فلازال صغيرًا".