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شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يدعم زملائه قبل مواجهة السوبر أمام الزمالك : يلا يا أهلي والان مع تفاصيل الخبر
وحاول مسئولو الأهلى تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق من خلال إعارته لمدة 6 أشهر في الانتقالات الشتوية الأخيرة، بعد خروجه من حسابات السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلي، لدرجة أن الأخير يرفض خوض اللاعب التدريبات الجماعية برفقة باقى زملائه، وطلب رحيله بشكل رسمي.
ورفض صالح جمعة إتمام انتقاله للدورى الفنلندى، رغم تلقيه 3 عروض جدية، بسبب الراتب الشهرى الذى سيتقاضاه، بعدما عرض النادى الراغب فى ضمه 10 آلاف دولار شهرياً على اللاعب، ما يوازى قرابة 150 ألف جنيه، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائيا.
ويلتقي الأهلى والزمالك في السابعة مساء، في المباراة التي تجمع الفريقين اليوم الخميس، على كأس السوبر المصري والمقام على ملعب "محمد بن زايد" في أبو ظبي، بدولة الإمارات العربية.
يخوض الأهلي اللقاء باعتباره بطلا للدوري المصري الموسم الماضي، فيما يخوض الزمالك السوبر كونه بطل النسخة الأخيرة من كأس مصر.
ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
ويلتقى الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.
ويرتدى النادى الأهلى فى مباراة السوبر المحلى زيه التقليدى بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدى حارس اللوف البنفسجى، أما الزمالك فيخوض اللقاء بالزى الثانى "الأزرق"، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما يرتدى حارسه الزى الأصفر.
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