شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هدف ملغى للأهلى أمام الزمالك بداعى التسلل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغى الحكم النرويجى سيفين أودفار، الهدف الذى أحرزه جيرالدو فى شباك الزمالك بالدقيقة 12 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا علي استاد محمد بن زايد في الإمارات، لتحديد بطل السوبر المحلى، بداعى التسلل.

وضم تشكيل الأهلي كلاً من.. حراسة المرمى: محمد الشناوى، في الدفاع: على معلول، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، محمد هانى، في الوسط: أليو ديانج، حسين الشحات، عمرو السولية، محمد مجدى قفشة، في الهجوم: جونيور أجايى.

فيما جلس دكة البدلاء كل من، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى.

وضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمي: محمد أبو جبل، خط الدفاع: حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، خط الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، خط الهجوم: مصطفي محمد – أشرف بن شرقي – يوسف أوباما.

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اما الاحتياطي فيضم كل من :محمد عواد ، محمد عبد السلام ، محمد اوناجم ، مصطفي فتحي ، شيكابالا ، عبد الله جمعة ، إمام عاشور.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسى"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".

ويلتقي الأهلى والزمالك فى مباراتين خلال أسبوع واحد، الأولى فى كأس السوبر والثانية مؤجلة من الدورى المصرى ستُلعب يوم الـ24 من فبراير الجارى على استاد القاهرة الدولي.

ويرتدى النادى الأهلى فى مباراة السوبر المحلى زيه التقليدى بالقميص الأحمر والسروال الأبيض، فيما يرتدى حارس اللوف البنفسجى، أما الزمالك فيخوض اللقاء بالزى الثانى "الأزرق"، وليس الأبيض كالمعتاد، بينما يرتدى حارسه الزي الأصفر.