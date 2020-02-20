شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. جنش يتلقى تحية خاصة من جماهير الزمالك فى استاد محمد بن زايد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى محمود جنش حارس مرمى الزمالك، العائد من الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، تحية خاصة من جماهير القلعة البيضاء، فور نزوله أرض ملعب استاد محمد بن زايد، قبل مواجهة الأهلي فى المباراة التي ستجمعهما فى السابعة مساء اليوم، لتحديد بطل السوبر المحلى.

واستقر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك علي التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم امام الأهلي، ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خد الدفاع : حازم امام – محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الشافي

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خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي

خط الوسط المهاجم : احمد سيد زيزو – اشرب بن شرقي – يوسف أوباما

الهجوم : مصطفي محمد

وأدى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مرانه الأخير، أمس استعدادا لمباراة السوبر ، وشهد مران الزمالك الختامى تخصيص فقرة خاصة للتسديد على المرمى تواجد فيها الثنائى محمد أبو جبل، ومحمد عواد، حارسى مرمى الزمالك، ليؤكد التركيز عليهما للتواجد فى مباراة الأهلى، ليتأكد وجودهما فى قائمة المباراة التى يسعى الأبيض لتحقيق الفوز خلالها لمواصلة انتصاراته وتحقيق البطولة الثانية على التوالى، بعدما حقق الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليتوج بالبطولة الأفريقية، فى المباراة التى أقيمت على ستاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

كما خصص كارتيرون فقرة لتسديد اللاعبين لركلات الجزاء، تحسبًا للاحتكام إليها والتى شارك فيها محمد عواد، حارس مرمى الأبيض، والتى شهدت تسجيل كلا من: "يوسف أوباما ومصطفى محمد وطارق حامد وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة وسيد زيزو وأحمد عيد ومحمد أوناجم ومحمد عبدالسلام وفرجانى ساسى وشيكابالا وإسلام جابر ومحمود حمدى الونش وعمر السعيد ومحمد عنتر" بتسجيل ركلات الجزاء فى شباك عواد، فيما أهدر حازم إمام، الظهير الأيمن للأبيض ومحمد حسن، لاعب الوسط الذى سدد ركلة الترجيح فى القائم الأيمن للمرمى، وكذلك مصطفى فتحى الذى سدد الكرة فى القائم الأيسر، وتصدى محمد عواد لركلات ترجيح، محمود علاء، مدافع الزمالك وكابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، وكريم بامبو وإمام عاشور، ثنائى لاعبى الوسط، ومحمد عبدالشافى، الظهير الأيسر للأبيض.