شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هتاف خاص من جماهير الأهلي لرمضان صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قامت جماهير النادى الاهلى ، بالهتاف إلي رمضان صبحي لاعب الفريق ، خلال جلوسه علي دكة بدلاء الأحمر ، قبل انطلاق مباراة السوبر المصرى بين الاهلى والزمالك المقرر إقامتها بعد قليل، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبى بالإمارات.

واستبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني الاهلي ، رمضان صبحي عن قائمة المباراة بالإضافة إلي مروان محسن وأحمد الشيخ ومحمود وحيد .

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ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".