شكرا لقرائتكم خبر عن "الماتش مش استاد بس".. جماهير الأهلى والزمالك يؤازرون فرقهم على السوشيال ميديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت جماهير الأهلي والزمالك على مؤازرة فرقهم قبل المواجهة في السوبر المصرى، التى ستقام بعد ساعتين على استاد محمد بن زايد في الإمارات بين الأهلي بطل دوري الموسم الماضي، والزمالك بطل الكأس.

سيطرت هاشتاجات "السوبر يا أهلى"، "الأهلى"، "الزمالك" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، حيث قالت أحمد منصور، أحد جماهير النادى الأهلى:" فلتجعلوها ليلة حمراء و نسر الأهلى يحلق في السماء محتفلا بالفوز بمشيئة الله ..يارب ياعالي أنصر الأهلي الغالي"، وقالت نورا:" ولو هاعيش احكي فى تاريخك ده ميكفنيش ده تاريخ مليان بطولات مبتنتهيش"، وكتب عمرعيد:" أكتر وقت الواحد بيتمني فيه إنه ميكونش ليه في الكوره هو الوقت ده .. مرحلة تدمير أعصاب".









وعبرت جماهير القلعة البيضاء على هاشتاج الزمالك، حيث قال تامر: "بإذن الله كسبنا أم لم نكسب مافيش حد يزعل لان لو اللعيبه عاوزه تكسب الأهلي هتكسبه بس تلعب بدون فزلكه وأنا اتمنى إن أكسب السوبر بس حتى لو ماكسبناش ماحدش يزعل كفاية السوبر الأفريقي قد السوبر المصري بكثير اتمنى الزمالك يكسب ويقدم أداء أكثر من رائع بالتوفيق للزمالك وتحياتي".









وكتب مصطفى الشيخ: "لو فتحنا الدايرة شويه هتلاقى عموماً الزمالك واجه الأهلى برا مصر 3 مرات ، الزمالك قدر يكسب مرتين و الأهلى مرة أخر 5 سنين مثلاً ، الزمالك قدر إنه يفوز بـ 10 بطولات منهم 2 قاريه الأهلى فى نفس الفترة قدر أنه يفوز بـ 8 بطولات منهم صفر قارى الزمالك قدر أنه يفوز فى الفتره ده".

Advertisements

ووصلت حافلة فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى إلى استاد محمد بن زايد، استعدادًا لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر لها فى السابعة مساء اليوم، ضمن المنافسة على لقب السوبر المحلى.

ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم، الخميس، بتوقيت القاهرة باستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الأفريقية نظرًا للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة ويرفعان شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.