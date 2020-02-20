شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مباراة الأهلى والزمالك في السوبر المصري بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنطلقت مباراة الأهلي والزمالك بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي في بطولة السوبر المحلي، ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي، على معلول ، ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، محمد هانى ، ديانج ، عمرو السولية ، حسين الشحات ،قفشة ، جيرالدو واجايى.

فيما يضم تشكيل الزمالك ، كلاً من : محمد أبو جبل، حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي، طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو، مصطفي محمد – اشرف بن شرقي ويوسف أوباما

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وينتظر الملايين المباراة من عشاق القطبين ليس فى مصر وإنما فى الوطن العربى والقارة الأفريقية، نظراً للشعبية الجارفة للناديين داخل مصر وخارجها، ويدخل الفريقان مباراة الليلة تحت شعار واحد وهو "التتويج باللقب"، فالأهلى حامل لقب الدورى يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التى حصدها الأهلى مطلع الموسم الجارى على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذى يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقى الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجى التونسى بالفوز 3 / 1 عليه فى قطر قبل أيام.

ويُدير مباراة الليلة الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثانى كيم توماس، وتورى هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".