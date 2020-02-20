كهربا وإكرامى وسليمان وأحمد فتحى احتياطي الأهلي أمام الزمالك في السوبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن منذ قليل ، السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك المقرر لها السابعة مساء اليوم علي ستاد محمد بن زايد في أبوظبي بالإمارات على كأس السوبر المحلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وجيرالدو وفي الهجوم جونيور أجايي.

فيما جلس دكة البدلاء كل من ، شريف أكرامي – أيمن أشرف- محمود متولي – وليد سليمان – محمود كهربا – أليو بادجي – أحمد فتحى .

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصرى؛ لحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على استاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

فيما يسعى الأهلى لتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما نجح فى التتويج بلقب السوبر المصرى الذى جمع القطبين قبل انطلاق الموسم الجارى، وشهد فوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث يمتلك المارد الأحمر 11 لقب سوبر محلى بين بطولاته فيما توج الأبيض باللقب 3 مرات فقط من قبل.