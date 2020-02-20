شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يدفع بتشكيل " الترجي" في مباراة الأهلي بالسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك ، التشكيل الذي سيخوض به مباراة السوبر التي تجمع الأهلي والزمالك بعد قليل علي ملعب محمد بن زايد في مدينة أبو ظبي الإماراتية.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمي : محمد أبو جبل

خط الدفاع : حازم امام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي

خط الوسط : طارق حامد – فرجاني ساسي – احمد سيد زيزو

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خط الهجوم : مصطفي محمد – اشرف بن شرقي – يوسف أوباما

من ناحية أخرى شهد محيط ملعب الجزيرة الاماراتي "محمد بن زايد"، بيع تذاكر الدرجة الثالثة للزمالك في السوق السوداء ، ويتم بيع التذاكر بمبالغ تتراوح بين ٢٠٠ و٢٥٠ درهم إماراتي، رغم أن الدرجة الثالثة قيمة تذكرتها ٧٥ درهم فقط لا غير.

ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".