شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تحية خاصة من جماهير الأهلي لأليو بادجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

حرصت جماهير النادي الاهلي ، بتوجيه تحية خاصة لمهاجم الفريق الجديد السنغالي اليو بادجي ، خلال أحماء اللاعبين قبل انطلاق مباراة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك المقرر إقامتها بعد قليل، على استاد محمد بن زايد فى مدينة أبو ظبي بالإمارات.

وقام اليو بادجي بالتوجه إلي جماهير الأهلي وتبادل معهم التحية .

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ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصرى؛ لحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على استاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

فيما يسعى الأهلى لتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما نجح فى التتويج بلقب السوبر المصرى الذى جمع القطبين قبل انطلاق الموسم الجارى، وشهد فوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث يمتلك المارد الأحمر 11 لقب سوبر محلى بين بطولاته فيما توج الأبيض باللقب 3 مرات فقط من قبل.