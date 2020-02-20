شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأهلى يهزم أساريا الليبى في البطولة العربية للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

فاز فريق رجال الكرة الطائرة بالنادى الأهلى بقيادة مديره الفني محمد مصيلحى على نظيره أساريا الليبى بنتيجة 3 / 0 في إطار ثانى مواجهاته بالبطولة العربية للأندية بإستاد القاهرة ، وسبق لفريق الاهلي أن فاز أمس الأربعاء على سيب العمانى بنتيجة 3 / 1 في إنطلاق مبارياته بالبطولة ، وأقيم حفل الإفتتاح أمس الأربعاء ، بحضور سامح حمدى رئيس اللجنة المؤقته الجديد للإتحاد و أحمد عبد الدايم رئيس اللجنة العليا .

ويقع فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

وتضم المجموعة الثانية كلا من الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق البيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى وسنجل الفلسطينى، وأعلنت اللجنة المنظمة عن اعتذار فريقى الأهلى والهلال السعودى والشعلة اليمنى عن المشاركة.

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وضمت قائمة الأهلى، كلا من عبد الله عبد السلام وحسام يوسف و أحمد صلاح و أحمد سعيد و محمد عادل و عبد الحليم فهيم و أحمد عبد العال و محمد عبد المنعم و محمود رءوف و جسيون دوروكو و محمد معوض و محمد رمضان و أحمد قطب.

بينما ضمت قائمة الزمالك ، كلا من أحمد يوسف ورضا هيكل وأحمد فتحى و أحمد عبد العال درونكة و مصطفى دبشة و شهاب الدين أحمد و محمد محسن و محمد مجدى و جورج موريس و أشرف اللقانى و أحمد ضياء و إليكسندر بيتروف و إيزبيل ميسا.