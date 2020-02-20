شاهد جولة داخل غرفة ملابس الاهلي والزمالك قبل انطلاق السوبر المصري

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصرى؛ لحصد البطولة الثانية على التوالى بعد التتويج بالسوبر الأفريقى عقب الفوز على الترجى التونسى، فى السوبر الأفريقى بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت على استاد الغرافة القطرى، مساء الجمعة الماضى.

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فيما يسعى الأهلى لتأكيد تفوقه على الزمالك بعدما نجح فى التتويج بلقب السوبر المصرى الذى جمع القطبين قبل انطلاق الموسم الجارى، وشهد فوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، حيث يمتلك المارد الأحمر 11 لقب سوبر محلى بين بطولاته فيما توج الأبيض باللقب 3 مرات فقط من قبل.