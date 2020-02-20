الكاف يُعلن مواعيد مباراتي الأهلي والزمالك في ربع نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباريات دور الثمانية، ذهابًا وإيابًا، من دور الثمانية لدوري الأبطال الأفريقي.

ووفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للكاف، فإن الزمالك سيلتقي مع الترجي التونسي يوم الجمعة 28 فبراير في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويشهد اليوم نفسه، إقامة لقاء الرجاء المغربي مع مازيمبي الكونغولي في الدار البيضاء، في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

كما سيلتقي الأهلي مع صنداونز يوم السبت 29 فبراير في السادسة مساءً أيضًا، قبل ثلاث ساعات من مواجهة الوداد المغربي على أرضه مع النجم الساحلي التونسي.

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وكان مصدر في اتحاد الكرة المصري، قد أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن مواجهتي الأهلي والزمالك أفريقيًا في الذهاب ستقاما في استاد القاهرة الدولي.

وفي العودة، سيلتقي الترجي مع الزمالك في تونس يوم الجمعة 6 مارس في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويلعب صنداونز مع الأهلي في جنوب أفريقيا يوم السبت 7 مارس في الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

كما يلعب مازيمبي مع الرجاء في الكونغو الديمقراطية في نفس توقيت مواجهة صنداونز والأهلي، على أن تقام مواجهة النجم الساحلي والوداد في تونس مع تمام التاسعة مساءً.