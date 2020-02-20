الجنايني: لم أكن أحلم بأكثر من ذلك في السوبر المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أشاد عمرو الجنايني رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بتنظيم أبوظبي عاصمة الإمارات لسوبر الأهلي والزمالك.

ويستضيف استاد محمد بن زايد مباراة القمة بين كبيري مصر بحضور جماهيري كامل، وبحضور تقنية الفيديو لأول مرة في مباريات القمة.

Advertisements

وفي تصريحات لقناة "أبوظبي الرياضية" قال عمرو الجنايني :"سعيد جداً ومنبهر بهذا المشهد الرائع، أتمنى أن يستمر دائماً ونشعر أننا بين أهلنا وفي بيتنا بأبوظبي".

و أضاف الجنايني :"أتمنى أن يكتم اليوم بالفرحة وبروح رياضية كبيرة، لا توجد أي حجة لأي فريق، على الجميع أن يقدم أفضل ما لديه اليوم".

وأنهى رئيس لجنة اتحاد الكرة قائلاً :"لم أكن أحلم بأفضل من ذلك في السوبر المصري، مجلس أبوظبي الرياضي في منتهى الاحترافية والاحترام".