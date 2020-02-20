لحظة بلحظة.. الأهلي 0 - 0 الزمالك.. الحكم يلغي هدفًا

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

زوار الخليج 365 تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر في السابعة من مساء اليوم الخميس.

ومن جانبه أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي تشكيله للمباراة والذي جاء:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.

خط الهجوم: جونيور أجايي.

البدلاء: شريف أكرامي - أيمن أشرف- محمود متولي - وليد سليمان - محمود كهربا - أليو بادجي - مروان محسن.

وجاء تشكيل الزمالك الذي أعلنه كارتيرون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أوباما

الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرفي، مصطفى محمد

وجاء بين البدلاء كل من: محمد عواد، محمد عبدالسلام، عبدالله جمعة، محمد أوناجم، إمام عاشور، مصطفى فتحي، شيكابالا

انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الأول فور بدايته:

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انطلاق المباراة

في الدقيقة الثانية كانت الخطورة الأولى للمباراة لصالح الأهلي بعدما استغل أجايي خطأ محمد عبد الشافي ولكنه أهدر الفرصة التاي تابعها جيرالدو وأسكنها الشباك من الخارج.

عشر دقائق سريعة مرت من المباراة وسط سيطرة من قبل لاعبي الأهلي؛ حيث أختتم عمرو السولية الدقيقة 10 بتصويبة ولكن أمسكها محمد أبو جبل.

في الدقيقة التالية 11 رد مصطفى محمد على تسديدة السولية بأخرى من يمين الملعب ومرت بجوار القائم ضعيفة.

مصطفى محمد استلم كرة ثانية أمام منطقة جزاء الأهلي مررها له حازم إمام ليصوبها مباشرة ولكن تعلوا مرمى الشناوي.

وفي الدقيقة 13 ألغى حكم اللقاء هدفًا سجله جيرالدو بداع التسلل.

توقف اللعب في الدقيقة 14 لإصابة أبوجبلح حيث يتلقى العلاج في الملعب.

استئناف اللعب عقب علاج أبوجبل داخل الملعب.

في الدقيقة 19: استلم حسين الشحات الكرة على يمين الملعب وأرسلها عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك حولها جيرالدو برأسه أعلى مرمى أبو جبل

الدقيقة 28: تمريرة رائعة من حسين الشحات وصلت لديانج بحدود منطقة الجزاء ليسدد بجوار قائم أبو جبل.

وصلنا للدقيقة 30 من عمر الشوط الأول ولازال التعادل السلبي مسيطرًا على نتيجة المباراة وسط خطورة من قبل لاعبي الأهلي.

الدقيقة 31 استغل حسين الشحات خطأ عبد الشافي ومرر الكرة لأجايي الذي حاول استغلال تقدم أبو جبل للحصول على كرة عبد الشافي ولكنه صوبها خارج المرمى.

الدقيقة 34: أخرج محمد هاني الكرة من أمام قدم أوباما ليحصل الزمالك على ركلة ركنية نفذها أحمد السيد زيزو وأخرجها عمرو السولية لركنية أخرى.

الدقيقة 35: نفذ أحمد السيد "زيزو" الركنية وعادت له مرة أخرى على حدود منطقة جزاء الأهلي من يسار الملعب ولكنه سدد الكرة ضعيفة في يد الشناوي.

وصلنا للدقيقة 40 من الشوط الأول وسط سيطرة متبادلة خلال الخمسة دقائق الماضية من قبل لاعبي الفريقين.

انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.. انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته: