كارتيرون يستعين بتشكيل السوبر الأفريقي في مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري المقرر لها اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد.

ويدخل الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري الممتاز، وفي الجانب الأخر حقق الزمالك بطولة الكأس.

يشهد تشكيل الزمالك استمرار حازم إمام في المشاركة بالجانب الأيمن بشكل أساسي بعدما تعافى من الآلام التي شعر بها في كأس السوبر الإفريقي.

ويأتي التشكيل بالكامل مشابه لما ظهر به الزمالك في كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

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وتكون تشكيل الزمالك من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، حازم إمام.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أوباما

الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرفي، مصطفى محمد