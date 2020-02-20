محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
أعلن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق لمواجهة الأهلي في مباراة كأس السوبر المصري المقرر لها اليوم الخميس على ستاد محمد بن زايد.
ويدخل الأهلي المباراة باعتباره بطل الدوري الممتاز، وفي الجانب الأخر حقق الزمالك بطولة الكأس.
يشهد تشكيل الزمالك استمرار حازم إمام في المشاركة بالجانب الأيمن بشكل أساسي بعدما تعافى من الآلام التي شعر بها في كأس السوبر الإفريقي.
ويأتي التشكيل بالكامل مشابه لما ظهر به الزمالك في كأس السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.
وتكون تشكيل الزمالك من:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل
خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمود علاء، محمود حمدي "الونش"، حازم إمام.
خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، أوباما
الهجوم: أحمد سيد "زيزو"، أشرف بنشرفي، مصطفى محمد
كانت هذه تفاصيل خبر كارتيرون يستعين بتشكيل السوبر الأفريقي في مباراة الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.