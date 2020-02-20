تشكيل الأهلي.. فايلر يدفع بجيرالدو وأفشة.. وأجايي يقود الهجوم ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ريهام حمدي:
أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه في مواجهة الزمالك، خلال المواجهة التي تقام مساء اليوم، الخميس، لتحديد بطل السوبر المصري.
الأهلي والزمالك سيلتقيان مساء الخميس على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية، أبو ظبي، لتحديد بطل سوبر مصر عن الموسم الماضي.
ويقود جونيور أجايي الخط الهجومي للأهلي، على أن يعاونه محمد مجدي "أفشة" كصانع للألعاب، والجناحين جيرالدو دا كوستا وحسين الشحات.
ويتولى ياسر إبراهيم قيادة الخط الدفاعي إلى جانب رامي ربيعة، مع الظهيرين علي معلول في اليسار ومحمد هاني بالجبهة اليمنى.
ويتكون تشكيل الأهلي من:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد هاني.
خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج - عمرو السولية.
خط الوسط الهجومي: جيرالدو - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات.
خط الهجوم: جونيور أجايي.
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