حازم إمام: مصطفى محمد تطور سريعًا.. وكان مميزًا أمام الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال حازم إمام، لاعب الزمالك السابق، إن مصطفى محمد، لاعب فريقه الحالي لازال صغيرًا فقمة اليوم لن تكون الأولى أو الأخيرة له.

الزمالك يلتقي نظيره الأهلي في السابعة من مساء اليوم الخميس في كأس السوبر المصري.

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حازم إمام، أضاف خلال تواجده بالإستديو التحليلي للمباراة على فضائية أون سبورت:"مصطفى قد لا يكون جيدًا اليوم وجيدًا في مباراة أخرى وقد يُسجل أولا لذا لا تنظر له بمباراة اليوم فمستواه تصاعدي فكان هدافًا لطنطا وطلائع الجيش واليوم هو مهاجم أساسي للزمالك".

وتابع لاعب الزمالك السابق:"مصطفى لعب في مباراة الترجي كمحطة لزملائه وكان مميزًا وهناك تطورًا بمستواه في وقت صغير وتأثيره بصفوف الفريق ظهر ولا أريد أن أحكم عليه بمباراة اليوم فلازال صغيرًا".

وأتم لاعب الزمالك السابق حديثه بالإشارة إلى أن اللاعبين بدأو يتأقلموا معه ويلعبون الكرات التي تناسبه.