تورط ناصر الخليفي في اتهامات بالرشوة وقضايا فساد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قالت تقارير أوروبية إن ناصر الخليفي رئيس شبكة قنوات بي ان سبورتس ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي متهم بالرشوة على خلفية حصول قنواته الرياضية على حقوق بث مباريات كأس العالم.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإن الخليفي تواصل مع جيروم فالكه الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) من أجل مساعدة قنوات بي ان سبورتس القطرية للحصول على حقق نقل مباريات المونديال.

وأضافت الصحيفة أن فالكه هو الآخر متهم بقبول الرشوة، لافتة إلى أن هناك بيان صادر عن مكتب المدعي العام السويسري جاء فيه: "تم توجيه تهمة الرشوة لجيروم فالكه إلى جانب دعة تهم تتعلق بتزوير المستندات".

رداً على ذلك ، أصدر الخليفي بيانًا قال فيه إنه يتوقع تبرئته من التهمة، مشددًا على أن تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا توجد أدلة تثبت صحتها.