بث مباشر مباراة الأهلي والزمالك بدون تقطيع كورة لايف

يصطدم الأهلي بنظيره الزمالك غدًا الخميس لخوض مباراة السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.
وكان الأهلي قد نجح في التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز في الموسم الماضي، بينما حصد الزمالك كأس مصر.
ويسعى الأهلي للفوز بلقب السوبر للمرة الثانية عشر في تاريخه في حين يرغب الزمالك لحصد البطولة للمرة الرابعة.
وتبدأ مباراة القمة بين قطبي الكرة المصرية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت والتاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك
أعلنت قناة أبوظبي عن نقل مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري وتخصيص فقرات تحليلية للفريقين على مدار الأسبوع الحالي.
وتذاع مباراة السوبر أيضًا على قناة "أون سبورت" الناقلة لجميع البطولات المحلية، كما أنه من المقرر أن يظهر البرازيلي روبيرتو كارلوس لتحليل لقاء الأهلي والزمالك.
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