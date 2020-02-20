يلا شوت plus مشاهدة مباراة الزمالك والأهلي بث مباشر كورة لايف كورة جول رابط ماتش الاهلي جودة متعددة

ينتظر عشاق الكرة المصرية مباراة من العيار الثقيل ستجمع بين الأهلي وغريمه الزمالك في لقاء السوبر المصري نسخة (2018 - 2019).

المباراة ستقام على ملعب "محمد بن زايد" بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي حيث يشارك الأهلي باعتباره حامل لقب الدوري، في المقابل يخوض الزمالك السوبر نظرًا لتتويجه بلقب كأس مصر.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على أن تذاع القمة عبر أربع قنوات (أون

سبورت - تايم سبورت) - (أبو ظبي الرياضة الأولى والثانية والثالثة).

البداية من قناة أون سبورت حيث سيتولى التعليق كل من مدحت شلبي وبلال علام، بينما يتولى أيمن الكاشف ومحمد الكواليني التعليق عبر شاشة تايم سبورت.

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في المقابل، يتولى علي سعيد الكعبي التعليق على شاشة أبو ظبي الرياضية الأولى، على أن يتولى كل من عصام عبده

وعامر عبد الله التعليق عبر شاشة أبو ظبي الرياضية الثانية والثالثة.

أما إذاعيًا، فيمكن متابعة المباراة عبر إذاعة الشباب والرياضة بتعليق طارق الأدور، أما سيعلق مؤمن حسن عبر إذاعة أون سبورت.

الأهلي يُعد حامل لقب آخر نسخة للقب السوبر بعدما فاز على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.

في المقابل، يُعد آخر تتويج للزمالك بلقب السوبر كان على حساب الأهلي وقتها أقيمت المباراة أيضًا على ملعب "محمد بن زايد" وانتهت بركلات الترجيح (3-1) عقب نهاية اللقاء في وقته الأصلي بالتعادل السلبي.