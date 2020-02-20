هدف أبيض للأهلي في شباك الزمالك بقمة السوبر المصري

ألغى حكم قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، هدف أول لصالح الأهلي عند الدقيقة 12من زمن مباراة السوبر.
تم إلغاء الهدف بداعي التسلل على حسين الشحات الذي قام بتمرير كرة عرضية سددها جيرالدو داخل الشباك.
يلتقي الفريقان على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي.
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