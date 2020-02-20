ربع ساعة أولى مثيرة في لقاء السوبر بين الأهلي والزمالك

بدأت أحداث لقاء القمة بين الأهلي والزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما اليوم الخميس، في مباراة كأس السوبر المصري التي تجمع بينهما على ستاد محمد بن زايد.
هدد الأهلي مرمي أبوجبل حارس مرمي الزمالك في الدقيقة ٤ منعمر اللقاء، بعد أن انفرد جونيور أجاي بحارس المرمي وسدد كرة استطاع أن يبعدها أبوجبل عن مرماه.
في الدقيقة الثامنة استطاع الزمالك أن يهدد مرمي الأهلي بتسدية مصطفى محمد التيمرت بجوار القائم الأيسر، وبعدها بدقيقة سدد مصطفى محمد كرة أخري قوية من على حدود منطقة جزاء الأهلي ولكن خرجت الكرة بعيدًا عن شباك محمد الشناوي.
في الدقيقة ١١ ألغى حكم اللقاء النرويجي هدفًا سجله الأهلي عن طريق جيرالدو، وذلك بعد أن لجأ الحكم لتقنية الفار وألغى الهدف بداعي التسلل.
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