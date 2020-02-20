لحظة بلحظة لأحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي تجمعهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي الإماراتية.
انطلاق المباراة
د 1.. ركلة حرة لصالح فريق الزمالك في منتصف الملعب بعد إعاقة من جيرالدو لمحاولة مرور أحمد سيد زيزو.
د 2 .. كرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليمين مرت إلى ركلة مرمى من الجهة المقابلة.
السوبر المصري.. شاهد جماهير الأهلي كاملة العدد قبل الكلاسيكو
د 3.. تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق الزمالك في منتصف الملعب انتهت بركلة حرة لصالح فريق الأهلي في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد إعاقة من مصطفى محمد لرامي ربيعة.
د 5.. انفراد تام من أجاي بمرمى
ووقع الاختيار على الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ، ويعاونه ماجنوس لاندبرج ، و كيم توماس ، و تورى هانسن حكما رابعا
ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقيةنظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.
يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".
كانت هذه تفاصيل خبر مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة الأهلي والزمال يلا شوت | كورة اون لاين لايف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.