مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر yalla shoot | بث مباشر مباراة الأهلي والزمال يلا شوت | كورة اون لاين لايف

لحظة بلحظة لأحداث مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك التي تجمعهما على ملعب محمد بن زايد بمدينة ابو ظبي الإماراتية.

انطلاق المباراة



د 1.. ركلة حرة لصالح فريق الزمالك في منتصف الملعب بعد إعاقة من جيرالدو لمحاولة مرور أحمد سيد زيزو.





د 2 .. كرة عرضية من حسين الشحات من جهة اليمين مرت إلى ركلة مرمى من الجهة المقابلة.



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د 3.. تمريرات متتالية بين أقدام لاعبي فريق الزمالك في منتصف الملعب انتهت بركلة حرة لصالح فريق الأهلي في منتصف ملعبهم الدفاعي بعد إعاقة من مصطفى محمد لرامي ربيعة.





د 5.. انفراد تام من أجاي بمرمى

محمد أبو جبل فصوب كرة أبعدها أبو جبل عن مرماه فردت إلى جيرالدو جهة اليسار فصوب كرة ولكنها في الشباك الخارجية للمرمى.

ووقع الاختيار على الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ، ويعاونه ماجنوس لاندبرج ، و كيم توماس ، و تورى هانسن حكما رابعا

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ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما في الوطن العربي والقارة الافريقية

نظراً للشعبية الجارفة لهما داخل مصر وخارجها ، ويدخل الفريقين مباراة الليلة يرفعا شعار واحد وهو "التتويج باللقب" فالأهلي حامل لقب الدوري يتطلع لمواصل النتائج الرائعة محلياً وأفريقياً بحصد لقب السوبر على حساب خصمه العنيد الزمالك ومن أجل تكرار الفوز بنفس الكأس التي حصدها الأهلي مطلع الموسم الجاري على حساب الزمالك أيضاً عندما فاز عليه بثلاثة أهداف مقابل هدفين ، ولا يختلف الحال بالنسبة للزمالك الذي يدخل مواجهة الليلة مُتسلّحاً بلقب كأس السوبر الأفريقي الذى حصده الزمالك مؤخراً على حساب الترجي التونسي بالفوز 3/1 عليه في قطر قبل أيام.

يُدير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد".