شاهد.. المستكاوي يعلق على التواجد الجماهيري في مباراة السوبر

علق حسن المستكاوي الناقد الرياضي على أجواء مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك، والتي تجمع الفريقين حاليًا على ستاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة.

أبدى المستكاوي عن سعادته بتواجد الجماهير بشكل مكثف في ملعب اللقاء، خاصة مع غياب الجماهير المصرية عن التواجد في مباريات

الدوري الممتاز.

قال المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جمهور وحماس وألوان وغناء وهتافات وأناشيد في ظلال الأهلي والزمالك .. اشتقنا إلى تلك اللوحة الجميلة".