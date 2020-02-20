on sport مشاهدة مباراة الأهلي والزمالك بث مباشر كورة اون لاين

حرص طاقم الحكام الكرواتي المخصص لإدارة السوبر المصري بين الاهلي والزمالك علي معاينة شاشة الvar قبل انطلاق السوبر المصري في السابعة مساء اليوم
دير مباراة الللية الحكم النرويجى سيفين أودفار موين ويعاونه المساعد الأول ماجنوس لاندبرج، والمساعد الثاني كيم توماس، وتوري هانسن حكماً رابعًا، ويتولى مسؤولية تقنية الفيديو الـVAR، الكرواتيان جوران جابريلو "حكم رئيسي"، وميرو جرجيتش "حكم مساعد
رفعت جماهير الزمالك لافتة كبيرة قبل انطلاق السوبر المضري الذي يجمعه بالاهلي تضمنت : المجد يصنعه الرجال كنتم القارة ابطال.
حددت اللجنة المنظمة لمباراة السوبر بين الأهلب والزمالك البوابات الخاصة بدخول ملعب محمد بن زايد لجماهير كل فريق.
وخصصت اللجنة ٥ بوابات لكل فريق فدخول جماهير الأهلي سيكون عبر بوابات 9,10,11,12,17
بينما خصصت اللجنه بوابات جماهير الزمالك كالتالي21,26,27,28,29
ويخوض الأهلي والزمالك في السابعة من مساء اليوم ،الخميس، بتوقيت القاهرة بإستاد محمد بن زايد بأبوظبي على لقب كأس السوبر المصري وهي المباراة التي ينتظرها ملايين من عشاق القطبين ليس في مصر وإنما
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