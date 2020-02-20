أشرف صبحي يلتقي مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشئون التعليمية والثقافية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع ماري رويس مساعد وزير الخارجية للشئون التعليمية والثقافية بحضور السفير جوناس كوهين السفير الأمريكي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والسفارة لبحث سبل التعاون في المجال الرياضي والشبابي.
رحب صبحي بمساعد وزير الخارجية للشئون التعليمية والثقافية والسيد جوناسان كوهين سفير الولايات المتحدة بالقاهرة، معربًا على أن العلاقات بين البلدين قوية ويربطهاالعديد من المصالح المشتركة في العديد من المجالات المختلفة.
مضيفًا أن الوزارة لديها رؤية في توفير الحق لجميع فئات الشعب لممارسة الرياضة وهو حق أصيل للجميع ، والعمل على نشر الرياضات المختلفة على مستوى الجمهورية، كما أكد أن الوزارة تعمل جنبًا إلى جنب مع منظمات المجتمع المدني من
أعربت ماري عن سعاتها بلقائها مع الدكتور أشرف صبحي متمنية تطور العلاقات أكثر في المستقبل القريب.
من المقرر أن يتم إرسال مسودة في الفترة المقبلة للتباحث فيها قبل الوصول إلى اتفاقية يتم توقيعها بين الطرفين للبدء في العمل بها.
حضر اللقاء غادة حسين مدير عام العلاقات الدولية بالمجلس القومي للرياضة، رضا صالح مدير عام العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للشباب، باري روجروف المستشار الخاص بالسفير الأمريكي، رايتشل لايسلي الملحق الثقافي بالسفارة.
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